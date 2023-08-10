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Atakaş Hatayspor, Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti. 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Viktoria Berlin takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel de katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Berlin Spor Haberler

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