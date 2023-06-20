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Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu hazırlık kampı belli oldu

Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu hazırlık kampı belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu hazırlık kampı belli oldu. Takım, ilk etabı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, ikinci etabı ise Topuk Yaylası'nda geçirecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu hazırlık kampı belli oldu.

Bordo-beyazlı kulüpten takımın kamp programı hakkında yapılan açıklamada, "Takımımız 29 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sezon başı hazırlık kampının ilk etabını gerçekleştirecektir. İkinci etap hazırlık kampını 12-26 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda geçirecek olan takımımız, Mersin Erdemli'de yapımı devam eden antrenman sahalarının tamamlanmaması halinde sezonun ilk maçı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Hatayspor Spor Haberler

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