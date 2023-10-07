Haberler ›› Spor ›› Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Mersin'de ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ümit Öztürk yönetecek. Hatayspor, galibiyet arayışında olan rakibi karşısında üstünlük sağlamak için mücadele edecek.