Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi. Hatayspor, Dadashov ve Strandberg'in golleriyle galibiyete ulaştı.
Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Ghoulam (Dk. 46 Strandberg), Burak Bekaroğlu, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo (Dk. 91 Görkem Sağlam), Ze (Dk. 88 Maksimovic), Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 75 Hodzic), Vindel, Dadashov (Dk. 78 Mendes Fernandes)
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Guilherme, Calvo Quesada, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Nzonzi, Cicaldau (Dk. 65 Oliveira), Moreno (Dk. 81 Gökhan Töre), Prip (Dk. 65 Muric), Cikalleshi (Dk. 73 Emrehan Gedikli)
Goller: Dk. 22 (Penaltıdan) ve Dk. 53 Dadashov, Dk. 83 Strandberg (Atakaş Hatayspor ), Dk. 32 Prip (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 31 Dadashov, Dk. 80 Hodzic (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.
53. dakikada Hatayspor, yeniden öne geçti. Vindel'in sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dadashov, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1
83. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Mendes Fernandes, sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kale sahasına ortaladı. Defansın arasından sıyrılan Strandberg, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1
90+2. dakikada Hatayspor, gole yaklaştı. Ceza yayında topla buluşan Görkem Sağlam'ın şutunda, köşeye iyi uzanan kaleci Bernardoni, topu ceza sahasına çeldi.
Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.