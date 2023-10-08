Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol buldu ve maçta denge vardı.
Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Ghoulam, Burak Bekaroğlu, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo, Ze, Dele-Bashiru, Aburjania, Vindel, Dadashov
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Guilherme, Calvo Quesada, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Nzonzi, Cicaldau, Moreno, Prip, Cikalleshi
Goller: Dk. 22 Dadashov (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor ), Dk. 32 Prip (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 31 Dadashov (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
17. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Matondo, savunmadan aldığı topu Dele-Bashiru'nun önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak, defansa çarpıp az farkla kornere gitti.
22. dakikada ev sahibi ekip, penaltı golüyle öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Dadashov, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0
32. dakikada Konyaspor, beraberliği yakaladı. Cikalleshi'nin yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Topu önüne alan Prip, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı ve maça dengeyi getirdi: 1-1
34. dakikada Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sarı kart gördü.
47. dakikada konuk ekip etkili geldi. Moreno'nun pasında defansın arkasına sarkan Cikalleshi'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.