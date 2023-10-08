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Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol buldu ve maçta denge vardı.