Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u Mersin'de ağırlayacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u Mersin'de konuk edecek. Maç Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek. Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor'u ağırlayacak.
Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 9 puanla 4. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.?????????????
Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.
Kaynak: AA / Spor