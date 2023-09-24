Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, yaklaşık bir saat sürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Mersin Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, yaklaşık bir saat sürdü.
Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, kentte konaklayacağı otele geçti.
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor