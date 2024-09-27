Atakaş Hatayspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek olan Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.
Dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması yapılan antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.