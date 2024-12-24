Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayırdı
Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Çalımbay ve ekibine teşekkür ederek, gelecekteki kariyerlerinde başarılar diledi.
Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor