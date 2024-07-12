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Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile sözleşme yeniledi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile yeniden sözleşme imzaladı. Geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cemali Sertel satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Cemali'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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