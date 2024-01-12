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Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor, galibiyet arayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 20 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatay ekibi, çıktığı karşılaşmalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.

Hatayspor, 15 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: AA / Spor

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