Atakaş Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Mersin Stadyumu'nda yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Atakaş Hatayspor, bugün hava yoluyla Samsun'a gidecek. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor