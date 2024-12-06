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Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Takım, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik çalışmaları sürdürüyor ve yarın İstanbul'a hareket edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda bordo-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Hatayspor, yarın sabahki idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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