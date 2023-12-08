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Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Hatay ekibinin antrenmanı kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'in Yenişehir ilçesindeki tesislerinde gerçekleşti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde spor salonunda gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aktivasyon çalışması yaptı. Futbolcular, daha sonra salonda düzenlenen turnuvada basketbol oynadı. Hatayspor kafilesinin, 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için yarın İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

Atakaş Hatay spor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Hatay ekibinin antrenmanı kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'in Yenişehir ilçesindeki tesislerinde gerçekleşti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde spor salonunda gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aktivasyon çalışması yaptı.

Futbolcular, daha sonra salonda düzenlenen turnuvada basketbol oynadı.

Hatayspor kafilesinin, 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için yarın İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir basketbol Hatayspor Antrenman Basketbol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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