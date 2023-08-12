Atakaş Hatayspor, Pendikspor'u 5-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Pendikspor'u 5-1 yendi. Maçta Hatayspor'un gollerini Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golünü ise Thuram attı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Pendikspor : Burak Öğür, Rassoul (Dk. 46 Diaby), Welinton, Tzavellas (Dk. 46 Romero), Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya, Görkem Bitin (Dk. 63 Eze), Aosman (Dk. 72 Erencan Yardımcı), Halil Akbunar (Dk. 46 Emre Taşdemir ), Thuram

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 65 Kerim Alıcı), Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dk. 89 Musa Çağıran), Görkem Sağlam (Dk. 73 Hodzic), Strandberg, Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 73 Ömer Faruk Beyaz), Bertuğ Yıldırım (Dk. 89 Onur Arı)

Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 23 Görkem Sağlam, Dk. 46 Bertuğ Yıldırım, Dk. 57 ve 85 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor ), Dk. 90+3 Thuram ( Pendikspor )

Sarı kart: Dk. 19 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Pendikspor'u 5-1 yendi.

46. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Santranın ardından atılan uzun topta sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışı yan çizgisinden penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Müsait pozisyondaki Bertuğ Yıldırım, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

54. dakikada Hatayspor bir kez daha etkili geldi. Aosman'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Görkem Sağlam, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

57. dakikada fark 4'e çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Strandberg, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Görkem Sağlam'a aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önüne gönderdiği pasta Dele-Bashiru bekletmeden sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-4.

84. dakikada Kerim Alıcı'nın sağdan savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak'tan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Bertuğ'un ikinci şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Hatayspor 5. golü buldu. Aburjania'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza alanına girip kaleci Burak'tan sıyrıldı. Bu futbolcu, sol çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-5.

90+3. dakikada Pendikspor golü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emre Taşdemir'in direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Erce Kardeşler'den sekti. Kale sahasında yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti: 1-5.

Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başardı.