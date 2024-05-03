Atakaş Hatayspor, Özhan Pulat ile anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaşma sağladı. Kulüp, Özhan Pulat ve ekibine hoş geldin diyerek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.