Atakaş Hatayspor, Onur Arı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, forvet Onur Arı'yı 4 senelik sözleşmeyle transfer etti. Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla 33 maçta 12 gol ve 1 asist yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet Onur Arı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen forvet Onur Arı ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oynadığı 89 maçta 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.