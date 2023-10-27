Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor Maçı Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını konuk ekip 2-1 kazandı.
Stat: Mersin
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kilama, Matondo (Dk. 75 Ömer Faruk beyaz), Dadashov, Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 62 Aabid), Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Vindel (Dk.75 Fernandes)
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Kartal Kayra Yılmaz (Dk.87 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 77 Bahoken), Mane (Dk. 87 Ackah), Gökhan Sazdağı, Carole, Morte (Dk.77 Ramazan Civelek)
Goller: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) Dk. 47 Morte ( Kayserispor ) Dk. 67 (penaltıdan) Dadashov ( Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru Dk. 86 Dadashov, 90+6 Aabid ( Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını konuk ekip 2-1 kazandı.
47. dakikada Kayserispor durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde altı pas içerisinde Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
67. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında Karimi'nin müdahalesiyle Dadashov yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dadashov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
73. dakikada Dele-Bashiru'nun ortasına iyi yükselen Lamkel Ze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+4. dakikada Ghoulam'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.