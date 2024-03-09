Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Hatayspor, galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde topladığı 29 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 35 puanla 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilmişti.