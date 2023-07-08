Atakaş Hatayspor, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı kadrosuna dahil etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 1,91 metre boyundaki deneyimli kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine başkan vekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel katıldı.