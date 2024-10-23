Atakaş Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. İdmanda oyuncular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor ile Kayserispor, 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.