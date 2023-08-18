Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı Mersin'de konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı Mersin'de ağırlayacak. Hatayspor, genç oyuncuların ve yeni transferlerin etkili olduğu birinci maçın ardından galibiyet parolasıyla çıkacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, seyircisi karşısına ilk kez çıkacak.