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Atakaş Hatayspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın sabah İstanbul'a hareket edecek.