Atakaş Hatayspor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak
Son Güncelleme:
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde 17 puanla 9. sırada bulunan Hatay ekibi, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı 12 maçta 17 puan toplayan ve 9. sırada bulunan Hatay ekibi, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.
Hazırlıklarını, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştiren Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA / Spor