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Atakaş Hatayspor, İstanbul'da hazırlıklara başladı

Atakaş Hatayspor, İstanbul'da hazırlıklara başladı

Spor Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çabukluk çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarında forma giyen ve izinli olan Saba Lobjanidze ve Sam Adekugbe dışında tüm oyuncular katıldı.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kamp programı

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İlk etap kamp çalışmasını 10 Temmuz'a kadar Riva'da sürdürecek Atakaş Hatayspor, ikinci etap çalışmasını 12-26 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Hatayspor, Mersin Erdemli'de yapımı devam eden antrenman sahalarının tamamlanmaması halinde, sezonun ilk maçı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Kahramanmaraş Hatayspor İstanbul Spor Haberler

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