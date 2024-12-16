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Atakaş Hatayspor, İskenderunspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Atakaş Hatayspor, İskenderunspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenman yapmaya başladı. Antrenman, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda, İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Atakaş Hatayspor - İskenderunspor maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de Kırıkhan'da oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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