Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor Berabere Kaldı

Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Rui Pedro), Dele-Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Dadashov (Dk. 65 Fernandes), Halil Dervişoğlu

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Charisis (Dk. 83 Camara), Manaj, N'Jie (Dk. 66 Hakan Arslan), Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Poungouras, Caner Osmanpaşa, Turgunboev (Dk. 83 Murat Paluli)

Goller: Dk. 18 Manaj (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 75 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 67 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor ), Dk. 74 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun dar açıdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çeldi. Ceza sahasında boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Dadashov'un pasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin bu dakikada sağ taraftan kazandığı serbest atışta Kamil Ahmet Çörekçi, topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Boudjemaa'nın sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

80. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza sahasında Hakan Arslan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.

90+4. dakikada Hatayspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta Fernandes topun başına geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.