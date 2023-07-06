Atakaş Hatayspor ile Bitexen Arasındaki Sponsorluk Anlaşması Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor ile Bitexen arasındaki sponsorluk anlaşması yeni sezonda da sürecek. Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ'un katılımıyla yapılan basın toplantısında, Bitexen'in Hatayspor'a vereceği destek için teşekkür edildi.

Atakaş Hatayspor ile Bitexen arasındaki sponsorluk anlaşması yeni sezonda da sürecek.

Kulüple Bitexen arasındaki sponsorluğun devamıyla ilgili basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva'daki tesislerinde, Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ'un katılımıyla yapıldı.

Bitexen'e yeni sezonda da Hatayspor'a vereceği destek için teşekkür eden Aydın Toksöz, "Hatayspor'u ve Hatay'ı daha iyi yerlere getirebilmek için desteğe ihtiyacımız var. Sponsorlarımızın desteğiyle yeni sezona katılmayı başardık. Bitexen'in hem takıma hem şehrimize destekleri devam edecek. Bitexen firmasına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda sponsorların vereceği desteğin önemine dikkati çeken Volkan Demirel, "Şu an ayağa kalkması gereken bir Hatay, futbol takımı ve bölge var. Yanımızda olmanızı diliyorum. Kendimi sadece Hatayspor'un değil deprem bölgesindeki her insanın yanında görüyorum. Bundan gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle depremleri etkileyen 11 kentteki tüm takımları ayağa kaldıracağız. Biz ayağa kalktık, yürümeye başladık ve sizin (sponsorlar) desteğinizle koşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ozan Erdoğ ise Hatayspor'un yanında olduklarını ve yeni sezonda da üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurgulayarak, "Kulübün bu zor süreçte yeni finansman kaynaklarına erişebilmesi için bazı sponsorluk haklarımızdan feragat ederek yeni kaynak yaratmaları için de destek olma kararı aldık. Ayrıca mevcut sponsorluk anlaşmamız kapsamındaki finansman desteğimizi de yerine getirdik. Büyük bir onurla belirtmek isteriz ki bu süre kapsamında forma göğüs reklamı haklarımızı kullanmayıp çorap reklamlarında yer almaya devam edeceğiz. Türk futbolunun en büyük destekçilerinin başında gelen markalardan biri olarak her adımımızı da bu sorumlulukla atıyoruz. Hatayspor'un yeni sezonunun hayırlı olmasını ve başarılarıyla bizleri gururlandırmalarını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.