Atakaş Hatayspor, ikinci etap çalışmalarına Erzurum'da başladı Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı. Hatayspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, dayanıklılık testinden geçtikten sonra dar alan çalışması yaptı. Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Palandöken Dağı Hatayspor Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Atakaş Hatayspor, ikinci etap çalışmalarına Erzurum'da başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.