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Atakaş Hatayspor, Hull City ile hazırlık maçında berabere kaldı

Atakaş Hatayspor, Hull City ile hazırlık maçında berabere kaldı

Spor Haberleri

Atakaş Hatayspor, depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı maçta Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler anıldı ve bilet gelirleri depremzedelere bağışlandı.

Atakaş Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Hull City ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Spor

Volkan Demirel Hull City Hatayspor Bursa Spor Haberler

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