Atakaş Hatayspor, Hull City ile hazırlık maçında berabere kaldı

Atakaş Hatayspor, depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı maçta Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler anıldı ve bilet gelirleri depremzedelere bağışlandı.

Atakaş Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Hull City ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.