Atakaş Hatayspor, Hull City ile hazırlık maçında berabere kaldı
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Atakaş Hatayspor, depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı maçta Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler anıldı ve bilet gelirleri depremzedelere bağışlandı.
Atakaş Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Hull City ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Spor