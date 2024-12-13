Atakaş Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve çeşitli taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Göztepe maçının çalışmalarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. - MERSİN