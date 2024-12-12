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Atakaş Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmanla devam etti. Antrenman, dinamik ısınma ve top kapma çalışmaları ile sona erdi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdman çift kale maçla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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