Atakaş Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdman çift kale maçla sona erdi. - MERSİN