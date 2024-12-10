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Atakaş Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atakaş Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erdemli'de sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

İdmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor ile Göztepe 15 Aralık'ta saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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