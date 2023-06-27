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Atakaş Hatayspor, Görkem Sağlam'ı transfer etti

Atakaş Hatayspor, Görkem Sağlam'ı transfer etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Giresunspor'da ofansif orta saha mevkisinde oynayan Görkem ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Atakaş Hatayspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza bordo-beyaz formamız altında sonsuz başarılar diliyor ve 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Giresunspor Hatayspor Spor Haberler

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