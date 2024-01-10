Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
Gaziantep Fk : Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dragus'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erce'nin elinde kaldı.
Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.