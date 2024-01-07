Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, 10 Ocak Çarşamba günü Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, yenilenme, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.