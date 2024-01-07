Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda yenilenme, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.
Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, 10 Ocak Çarşamba günü Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, yenilenme, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.