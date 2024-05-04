Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı. Hatayspor kafilesi, maç için Gaziantep'e hareket etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlılar, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Futbolcuların taktik ve dar alan çalıştığı idman, bir saat sürdü.
Hatayspor kafilesi, yarın saat 19.00'daki maç için bugün kara yoluyla Gaziantep'e hareket edecek.