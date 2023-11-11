Atakaş Hatayspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Hatayspor'un golünü Rivas atarken, Galatasaray'ın golünü Zaha kaydetti.
Stat: Mersin
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov
Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Goller: Dk. 14 Rivas ( Hatayspor ), Dk. 28 Zaha ( Galatasaray )
Sarı kart: Dk. 35 Sanchez ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
5. dakikada Ghoulam'ın köşe vuruşundan ortasına yükselen Cengiz Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.
8. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Defanstan sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech, topu kale önündeki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
14. dakikada Hatayspor öne geçti. Kaleci Erce Kardeşler'in degajıyla kaleye yönelen topu Sanchez, kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önüne alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direğe hareketlenen Rivas, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı: 1-0
28. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ziyech, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Erce'nin, Kilama ile çarpışması nedeniyle elinden kaçırdığı topu önüne alan Zaha, iyi vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1
38. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği top, Kilama'nın ayağından sekip üst direğe çarptı ve kornere gitti.
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
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