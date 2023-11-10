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Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, yarınki maç için kampa girdi.