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Atakaş Hatayspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için Mersin'de yoğun antrenman yapıyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu'nda sportif direktör Yılmaz Bal, yardımcı hoca Gökhan Alaş, U19 takım hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz yönetiminde 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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