Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren çalışmada dar alan antrenmanı yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan çalışması üzerinde durdu.
Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor