Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin'de başlattı. Antrenör kadrosu, Erdemli Atış Poligonu'nda dar alan çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Erdemli Atış Poligonu'nda Sportif Direktör Yılmaz Bal, yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz yönetiminde 1 saat süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor