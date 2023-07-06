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Atakaş Hatayspor, Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu 3 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Başkan vekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel'in katıldığı imza töreninde Bashiru'ye hoş geldin denildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fisayo Dele Bashiru ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Bashiru'ye hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Volkan Demirel Hatayspor Aydın Spor Haberler

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