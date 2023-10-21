Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maç, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Hatayspor 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe lider konumda bulunuyor. Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.
Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.?