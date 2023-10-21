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Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maç, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Hatayspor 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe lider konumda bulunuyor. Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.