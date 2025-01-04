Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada çalıştı.
Yaklaşın 1 saat 10 dakika süren idmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Hatayspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor