Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacak olan Atakaş Hatayspor, maç öncesi Ümraniyespor'un tesislerinde çalışacak. Hatayspor, Ümraniyespor'a teşekkür mesajı yayımladı.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen Atakaş Hatayspor, Ümraniyespor'un tesislerinde çalışacak.

Hatayspor, sosyal medya hesapları aracılığıyla Fenerbahçe maçına kadar kendilerine tesislerini açan Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor için teşekkür mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır. İstanbul'daki evinize hoş geldiniz." notunun bulunduğu karşılama çiçeğine de yer verildi.