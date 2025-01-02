Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Sportif Direktör Yılmaz Bal ve yardımcı antrenör Gökhan Alaş yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sportif Direktör Yılmaz Bal ve Yardımcı Antrenör Gökhan Alaş yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor