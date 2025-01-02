Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sportif Direktör Yılmaz Bal ve Yardımcı Antrenör Gökhan Alaş yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN