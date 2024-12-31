Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Erdemli Atış Poligonu'nda antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
İdmanda futbolcular koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor