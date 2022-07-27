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Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampını tamamladı.

Atakaş Hataysporlu oyuncular, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki son antrenmanını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptı.

Erzurum'da 27 Haziran'dan beri yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren Atakaş Hatayspor, kuvvet idmanıyla sezon başı kampının ikinci etabını tamamladı.

Hataysporlu oyuncular, 1 Ağustos Pazartesi günü Hatay'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Palandöken Dağı Hatayspor Erzurum Spor Haberler

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