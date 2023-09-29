Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor, sezonun geride kalan bölümünde 10 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 6 puanla 15. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin 6. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kazanan Akdeniz ekibi, sezonun geride kalan bölümünde topladığı 10 puanla 5. sırada bulunuyor.

Hatayspor'un rakibi EMS Yapı Sivasspor ise 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran Hatayspor, kalesinde 6 gol gördü. Bordo-beyazlı ekibin gollerinin 4'ünü Dele-Bashiru kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ligde yenilgisi bulunmayan 3 takımdan biri olan Hatayspor, 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanlarla hazırlandı.

Dün akşam saatlerinde Sivas'a giden Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.